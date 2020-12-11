Без одежды пошел за бургерами. "Холостяк" Михайлюк поделился пикантной историей

Главный герой 10-го сезона "Холостяка" Максим Михайлюк рассказал пикантную историю.
Михайлюк поделился "горячим" приключением, которое произошло с ним во время отдыха на Кубе. Детали рассказал у шоу "Кто сверху?", которое идет на "Новом канале".
По словам Михайлюк, женщины согласились.
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"В номере мы продолжили общение. Затем девушки проголодались. Где ночью искать еду? Заказали бургеры. Кстати, никак не мог найти свою одежду. Недолго думая, закутался в полотенце и прыгнул в окно 2-го этажа. Забрал пищу и вернулся в номер . После вкусного перекуса мы продолжили общение ", - добавил Максим.
Дарья Ульянова и Макс Михайлюк, пара финала 10-го сезона шоу "Холостяк", разошлись из-за интимных отношений пилота с другой участницей проекта. Сейчас у каждого из них своя история.
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