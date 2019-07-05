Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни

Автор: novosti-n.org Пенелопа Круз

Мировые знаменитости не всегда выходят на публику с макияжем, на каблуках и в вечерних платьях.

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Они имеют не только фото для глянцевых журналов, но и простые, "смертные" снимки.

Gazeta.ua покажет, как виглядят знаменитости при параде и в реальной жизни:

Фото: novosti-n.org

Голливудские звезды почти никогда не признаются, что имели хирургические вмешательства в лицо или тело. Но есть смельчаки, которые решились сделать признание.