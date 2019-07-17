Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа

Фото: hronika.info

Многие знаменитости любят хвастаться своей естественной красотой и привлекательностью, поэтому в последнее время среди них стало популярным постить в соцсетях фотографии, на которых они изображены без макияжа.

Gazeta.ua предлагает просмотреть подборку фотографий звезд и сравнить их внешний вид с макияжем и без.

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Недавно американская певица Леди Гага запустила свой бренд декоративной косметики и отказалась от ретуши и фотошопа в рекламе бьюти-продуктов.