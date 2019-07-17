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среда, 17 июля 2019 18:38

Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17

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Николь Шерзингер без макияжа
Фото: hronika.info
Лиа Мишель без макияжа
Бритни Спирс ненакрашена
Деми Ловато без макияжа
Дженнифер Лопес без макияжа

Многие знаменитости любят хвастаться своей естественной красотой и привлекательностью, поэтому в последнее время среди них стало популярным постить в соцсетях фотографии, на которых они изображены без макияжа.

Gazeta.ua предлагает просмотреть подборку фотографий звезд и сравнить их внешний вид с макияжем и без.

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Недавно американская певица Леди Гага запустила свой бренд декоративной косметики и отказалась от ретуши и фотошопа в рекламе бьюти-продуктов.

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