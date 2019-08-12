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понедельник, 12 августа 2019 15:30

Без бюстгальтера и в прозрачной накидке на голое тело: беременная Санта Димопулос показала откровенное фото в сетти

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Украинская певица Санта Димопулос, которая сейчас находится на 36-й неделе беременности, поделилась в сети обнаженной фотографией.

Сексуальный снимок селебрити опубликовала в Instagram.

Фотографию будущая мама сделала в Монако, где планирует рожать 2-о ребенка. Димопулос предстала перед камерой без бюстгальтера и в черной кружевной накидке на голое тело.

Знаменитость поделилась правилами ухода за собой во время беременности.

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Автор: @santadimopulos
  Санта Димопулос сейчас находится на 36-й неделе беременности
Санта Димопулос сейчас находится на 36-й неделе беременности

"Необходимо увлажнять кожу маслами и кремами, пить много воды, делать лимфодренажный массаж, плавать, использовать пилинг и грубую щетку, маникюр и педикюр в обычном режиме (1 раз в 2 недели), заниматься спортом", - поделилась Санта в описании под публикацией.

Пользователи сети в момент отреагировали на новый пост Димопулос.

"Выглядишь словно королева", "сексуально, но не вульгарно", "очень красивое фото", "дано Санте быть сексуальной даже во время беременности", "как же вам подходит беременность", "роскошная мама".

Недавно певица Санта Димопулос поделилась в сети снимком в бикини, на котором виден большой живот.

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