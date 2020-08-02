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воскресенье, 02 августа 2020 16:49

Бесконечные ноги: Леся Никитюк показала "горячее" фото в трусах и топе

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Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Звезда опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором сексапильно позирует в ванной комнате, демонстрируя длинные ноги и великолепную фигру. Из одежды на артистке был только черный топ и трусики.

Этим фото ведущая присоединилась к флешмобу #WomenSupportingWomen, в котором уже успели принять участие голливудские звезды, в частности Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками соблазнительным фото
Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками соблазнительным фото

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"#WomenSupportingWomen. Скажу честно, не очень вникла в этот челлендж, я на съемках круглосуточно. Но я за любой кипиш, цель которого мир, добро, любовь, особенно мужество и красота женщины. Всем шлю ростки любви", - подписала фото Никитюк.

Поклонники звезды оценили ее фото, отметив, что она имеет очень сексуальный вид.

"Леся, достаточно порождать комплексы в простых смертных", "Мать моя! Бесконечные ноги же ... ","Леся, ты просто огонь!", - пишут в комментариях.

Недавно Леся Никитюк насмешила фанов серией снимков. Звезда опубликовала в Instagram фотографии, на которых была снята во время падения со ступенек. При этом одета была в мини-платье, которое подчеркивало длинные ноги и едва не обнажило ее пикантные места во время казуса.

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02
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