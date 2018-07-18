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воскресенье, 29 июля 2018 13:00

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

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Бен Аффлек изменил жене с няней их детей
Бен Аффлек изменял супруге с няней их детей

Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека расстались после измены актера.

Об этом стало известно 29 июля 2015 года.

В прессу просочилась информация о том, что актер уже не одинок. Многочисленные источники рассказали работникам журнала Us Weekly, что у 42-летнего Аффлека роман с 28-летней Кристин Оузунян - няней его детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Гарнер подала на развод с Беном Аффлеком

В новом номере издания сообщается, что Гарнер и Аффлек наняли девушку с помощью элитного агентства по подбору персонала. Она приступила к работе в то время, когда актеры уже расстались, но скрывали свой развод от прессы. Напомним, что несмотря на расставание, Бен и Дженнифер продолжают общаться и совместно воспитывать 9-летнюю Вайолет, 6-летнюю Серафину и 3-летнего Сэмьюэла.

Вскоре после начала работы - говорят инсайдеры - Кристин начала проявлять знаки внимания к отцу своих воспитанников.

"Они стали проводить время друг с другом без детей и флиртовать", - рассказали знакомые девушки.

По сведениям журнала, Гарнер узнала о симпатии между ее почти уже бывшим мужем и молодой няней, после чего уволила Кристин. Ее друзья вовсю делятся с журналистами подробностями - например, о переписке актера и няни по смс и e-mail, а также об их встречах в новой квартире Бена в Лос-Анджелесе.

Если верить этим же источникам, Кристин настроена серьезно:

Она говорит, что очень нравится Бену, и считает, что это может быть настоящая любовь.

Взять комментарий по этому поводу у самой Оузунян журналистам не удалось, а представитель Аффлека поспешил опровергнуть слухи, назвав истории в прессе "мусором".

Это не первая подобная публикация: ранее таблоиды уже неоднократно писали об изменах Бена, но каких-либо убедительных подтверждений предоставить не могли.

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Дата
29
июля

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

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