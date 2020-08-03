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понедельник, 03 августа 2020 11:44

Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала свой юбилей

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Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала свой юбилей
Большое количество знаменитостей пришло поздравить певицу. Фото: Instagram

Наталья Могилевская 2 августа отмечала свое 45-летие. В честь дня рождения артистка устроила шумную вечеринку в одном из столичных ресторанов.

Большое количество знаменитостей пришло поздравить певицу. Вечеринку посетили певица Оля Полякова, танцовщик Влад Яма с женой Лилианой, композитор Влад Дарвин, шоумен Владимир Дантес с певицей Надей Дорофеевой и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса.

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Артистка вместе с гостями плясала и выполняла собственные хиты. На праздновании все должны были соблюдать дресс-код: надеть одежду в белом цвете. Знаменитости опубликовали видео с "белой вечеринки" в Instagram.

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Публикация от Vlad Darwin (@darwinvlad)

Артистка Наталья Могилевская наконец порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет". Накануне премьеры певица кардинально изменила свой имидж - покрасилась в платиновую блондинку.

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