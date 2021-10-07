Бейонсе поразила сверхглубоким декольте на Лондонском кинофестивале

Американская исполнительница 40-летняя Бейонсе захватила сексуальным образом на Лондонском кинофестивале. Звезда посетила премьеру фильма "Тем сильнее они упадут", которая состоялась 6 октября, вместе со своим мужем – рэпером 51-летним Джей-Зи.

Певица надела черное длинное платье в стиле старого Голливуда. Наряд с откровенным декольте подготовил сербский модельер Вaлдрина Сaхити. Соблазнительный образ дополнила клатчем от Judith Leiber. Фотографиями Бейонсе поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/beyonce

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Джей-Зи выступил сопродюсером вестерн-боевика "Тем сильнее они упадут" с британским актером Идрисом Эльбой, который сыграл главную роль.

В программу 65-го BFI Лондонского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 октября, вошли 159 полнометражных фильма. В этом году фестиваль открыли вестерном "Тем сильнее они упадут" - The Harder They Fall. В киноленте, кроме Эльбы, сыграли Джонатан Мейджорс и Зази Битц. Среди продюсеров ленты – Джей-Зи и постоянный соавтор Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.