"Бей меня! Ты ж мужик! Я вас всех на х*ю вертел", - украинский актер устроил драку на дороге

Актер в неадекватном состоянии устроил драку на дороге. Фото: kp.ua

Актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик спровоцировал драку в Подольском районе Киева.

Конфликт начался с неаккуратной езды актера на электросамокате. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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"Этот злой мужик ехал зиг-загама по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят - подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызнул баллончиком в лицо.

Человек был неадекватный, очень возмущался, как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - говорится в сообщении.

На видео инцидента видно, что мужчина с голым торсом ведет себя довольно агрессивно: нецензурно выражается и пытается спровоцировать драку.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В Киеве на Большой Кольцевой дороге посреди трассы водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.