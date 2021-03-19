Барских выпустил совместный клип с Zivert

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артисты Макс Барских и Zivert презентовали совместную видеоработу на композицию Bestseller.

Трек рассказывает историю об одиночестве в стиле киберпанк.

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Для создания дуэта им понадобился год. Более 6 месяцев писали песню, еще полгода продолжались съемки клипа. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев.

Артист Макс Барских попал на digital-обложку зимнего номера L'Officiel Hommes Украины. Певец принял участие в стильной фотосессии, в которой позировал в сдержанных образах от различных брендов, среди которых Raf Simons, Jil Sander, Lemaire. Наряд Барских сочетает лаконичные формы и авангардный содержание.