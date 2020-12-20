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воскресенье, 20 декабря 2020 11:16

Барак Обама назвал любимые песни в 2020

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Барак Обама поделился своим ежегодным списком лучших песен. В его ТОПе 2020 Дуа Липа, Мак Миллер, Боб Дилан.

"Вот некоторые из моих любимых песен года. Как всегда, я получил ценную консультацию от нашего семейного музыкального гуру Саши, чтобы собрать это воедино. Надеюсь, вы найдете для себя пару новых песен", - написал Обама в Instagram.

 

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Барак неоднократно говорил, что вдохновляется любимыми композициями и отвлекается от суеты.

44-й президент США Барак Обама разрешил рэперу Дрейку сыграть его в кино.

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Дата
20
декабря

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