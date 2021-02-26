Барабанщик и балерина. Притула поделился талантами своих детей

Ведущий Сергей Притула рассказал о талантах своих детей. Он отметил, что у его сына Дмитрия есть талант к работе с компьютером.

Автор: instagram.com/siriy_ua Притула рассказал о талантах своих детей

"Он 3 года посещает компьютерную академию. Ему нравится писать какие-то программы, работать в 3D. Откровенно, не совсем разбираюсь в том, чем он занимается, но ребенок счастлив, то и я возле него. Кроме того, он учится играть на барабанах и ходит на плавание. Я не скажу, что у него есть какой-то талант к музыке, как в супер-барабанщика, но это ему интересно, помогает развиваться, а, главное, он этого хочет", - отметил ведущий "Нового канала".

Его дочь 3-летняя Соломия ходит в балетную студию.

Автор: instagram.com/siriy_ua Притула рассказал о талантах своих детей

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"С ней каждый раз происходят какие-то интересные пертурбации. Сначала она говорит, что не хочет идти на занятия. Потом говорит, что не хочет оттуда уходить домой. Это нас очень смешит. Кроме того, заметил, что Соломия любит рисовать. От какой примитивной детской истории ее рисунки начинают переходить к чему-то интересному и осмысленному. Ей очень нравится экспериментировать с цветами. Мы сейчас отслеживаем этот процесс. Если она не станет равнодушной к рисованию, подставим ей плечо в этом направлении", - добавил ведущий.

Ведущий Сергей Притула признался, что может прочитать до 5 книг в неделю. Он отметил, что последние несколько месяцев "слишком инертен по поводу книг".