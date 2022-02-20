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воскресенье, 20 февраля 2022 19:13

Бабкин рассекретил подарок любимой на романтическую дату: "Оно просто нереально"
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Музыкант Сергей Бабкин раскрыл, что подарил жене Снежане в День влюбленных
Фото: instagram.com/babkin_official
Музыкант Сергей Бабкин раскрыл, что подарил жене Снежане в День влюбленных
Музыкант Сергей Бабкин раскрыл, что подарил жене Снежане в День влюбленных
Музыкант Сергей Бабкин раскрыл, что подарил жене Снежане в День влюбленных
Музыкант Сергей Бабкин раскрыл, что подарил жене Снежане в День влюбленных

Музыкант Сергей Бабкин устроил романтический сюрприз жене Снежане в День святого Валентина.

По словам певца, он предварительно подготовился. Что именно подарил, рассказал в "Світському житті", передает Gazeta.ua.

"Утром, я знаю, что Снежана просыпается и сразу идет на кухню. Я всегда покупаю какие-то странные цветы. Коробочка в форме сердца и подарочек", - рассказал Бабкин.

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Исполнитель подарил любимому ювелирному украшению.

"Это серьги, кафа. Разноцветные камни. Они просто нереальны", - добавил артист.

В День влюбленных Бабкин восхитил сеть соблазнительным снимком с женой. Супруги позировали на диване во время страстной фотосессии.

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