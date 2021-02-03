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среда, 03 февраля 2021 10:39

Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
12

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Модель поразила пикантной фотосессией
Фото: instagram.com/kimlee
Модель поразила пикантной фотосессией
Модель поразила пикантной фотосессией
Модель поразила пикантной фотосессией
Модель поразила пикантной фотосессией

Модель французско-вьетнамского происхождения и диджей 31-летняя Ким Ли поразила привлекательными фотографиями в Instagram.

Звезда появилась в пикантных образах на страницах болгарского Glamour. На одной из фотографий азиатская Кардашьян позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла руками. На ней только черные трусы и длинные перчатки. Образ дополнила шляпой.

Автором съемок стал американский фотограф Кристиан Ариас.

Ким Ли, которую прозвали азиатской копией Ким Кардашьян, начала модельную карьеру в 2006 году. Она дебютировала на модном показе Эмануэля Унгаро и Мартина Гранта в Париже. Ким Ли появилась в изданиях Maxim, Elle, DSport, Hip-Hop Weekly, Vanity Fair, Show Magazine, Low-rider, Sports Illustrated, а также китайской, японской, французской, американской, испанской, индонезийской, вьетнамской и российской версиях FHM. Еще звезда участвовала в рекламных кампаниях таких брендов, как DKNY Jeans, The GAP, Barneys New York, Benetton, Alexander Wang, Converse и c-Kone. В 2011 году издание FHM признало ее самой сексуальной женщиной в мире.

Ким Ли снялась в клипах артистов Usher, Flo Rida и Lupe Fiasco. Она выступала вместе с Катриной Новой в диджейскому дуэте Kimkat. Позднее стала ведущей Yo! MTV Raps Азия.

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Дата
03
февраля

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