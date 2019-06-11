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вторник, 11 июня 2019 17:30

Автралийка пародирует откровенные фото Instagram-моделей
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Селеста Барбер пародирует откровенные фото моделей
Фото: @celestebarber
Селеста Барбер пародирует откровенные фото моделей
Селеста Барбер пародирует откровенные фото моделей
Селеста Барбер пародирует откровенные фото моделей
Селеста Барбер пародирует откровенные фото моделей

Австралийка Селеста Барбер получила популярность в сети благодаря смешным пародиям на откровенные снимки Instagram-моделей.

Женщина не боится показать свое тело таким, какое оно есть, и не редактирует фото.

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Её работы набирают сотни тысяч лайков. На страницу Селесты подписано почти 6 млн человек.

Австралийская 9-летняя девочка Райли пародирует знаменитостей, воспроизводя их образы из обычных домашних вещей. Своими забавными выдумками она делится в соцсетях.

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