Автозагар Селены Гомес и Зои Кравец без белья: самые провальные образы на красной дорожке Met Gala 2018

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Вчера состоялся торжественный Met Gala 2018, который собрал перед Метрополитен-музеем в Нью-Йорке голливудских звезд.

Некоторые из гостей перемудрили с креативом и стали героями мемов в сети.

Майли Сайрус и дочь Лени Кравица, Зои, поразили откровенными костюмами.

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Среди неудачных образов также наряды Шейлин Вудли, Беллы Хадид и мамы Ким Кардашьян, Крис Дженнер.

Тема Met Gala 2018 - "Божественные тела: мода и католическая воображение" (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination).