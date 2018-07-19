Арсен Мирзоян сыграл концерт для детей, победивших рак

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Арсена Мирзояна и его команду пригласили сыграть акустический концерт в "Лагере победителей". Там отдыхают дети, победившие рак. Мероприятие организовал благотворительный фонд "Запорука".

Арсен был приятно удивлен, когда увидел среди воспитанников лагеря детей, которых он поддерживал в борьбе с болезнью несколько лет назад. Например, там был львовянин Владислав Балакунец, который три года назад осуществил свою мечту - встретиться с Арсеном лично.

Виктория Соловьева - девочка, ради которой Арсен пробежал благотворительный марафон. Ему и другим участникам удалось собрать средства на эндопротез для Виктории.

Автор: пресс-служба Арсена Мирзояна и его команду пригласили сыграть акустический концерт

После небольшого шоу певец устроил большое афтерпати, где все пели не только его песни, но и на заказ.

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"Я давно сотрудничаю с фондом "Запорука"и делаю это только потому, что я это могу. Я не заставляю себя. Хорошо, когда это замечают, и мой случай станет для кого-то примером. Не хочу работать для галочки. Иногда мне легче помочь деньгами, чем устраивать благотворительные мероприятия. А иногда мне хочется, чтобы общество обратило внимание на нужды, тех кто ждет помощи. Для меня важен результат, а не сумма собранных денег. Рад Гарику Корогодскому, он сделал благотворительность модной", - комментирует певец.

7-летний Дмитрий Бойко из Смелы Черкасской области находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. У мальчика обнаружили острый лимфобластный лейкоз, Т-клеточный, острый период. На лечение ребенка ежедневно тратится около 1 тыс. грн. Родители простят помощи.