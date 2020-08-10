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понедельник, 10 августа 2020 14:11

Арнольд Шварценеггер стал дедушкой
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Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер 30 июля отметил свое 73-летие
Фото: instagram.com/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер с дочерью Кэтрин
Арнольд Шварценеггер с дочерью Кэтрин
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились летом 2019
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились летом 2019

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер стал дедушкой - старшая дочь подарила первого внука. Кто именно родился и как назвали малыша, пока неизвестно.

30-летняя Кэтрин родила первенца от своего 41-летнего мужа, голливудского актера Криса Пратта, пишет ET Online.

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Эту новость подтвердил брат Кэтрин - Патрик Шварценеггер, которого журналисты встретили на улице, когда он шел поздравить сестру. Он сказал, что новоиспеченные родители чувствуют себя хорошо. В руках у Патрика был подарок, перевязанный розовой лентой.

Очевидцы утверждают, что видели его возле роддома 7 августа. Вероятно, именно в этот день Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой.

Для Кэтрин это первый ребенок, а Крис уже воспитывает 7-летнего сына Джека от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились летом 2019 года. О беременности дочери "Терминатора" стало известно в апреле. Пратт сыграл роль Звездного Лорда в фильмах "Мстители" и "Стражи Галактики".

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