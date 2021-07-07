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среда, 07 июля 2021 09:01

Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
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Нападающий и капитан сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко после выступлений на Евро уехал с женой Инной на отдых в Черногорию.

Фотографиями с Херцег-Новы на берегу Которского залива Адриатического моря жена Ярмоленко поделилась в Instagram.

"Моя любовь", — прокомментировала она совместное фото с вингером английского "Вест Хэма".

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Фото: instagram.com/yarmolkina10

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Сборная Украины в матче 1/4 Евро проиграла Англии - 0:4. В 1/8 финала победила Швецию. А на групповой стадии смогла занять третье место одержав победу только над Северной Македонией. На Евро Ярмоленко забил два гола. Он провел 24 матча в составе "Вест Хэма" в сезоне 2020/21, записав в свой актив три гола и пять пасов. Его контракт рассчитан еще на год.

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Дата
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