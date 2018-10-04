Аппетитная красота: звезда американского "Мастер шефа" обнажила сексуальные прелести

Звезда американского шоу "Мастер Шеф" Пейдж Хименес приняла участие в откровенной фотосессии.
Сексуальный повар полностью обнажилась в черно-белой съемке.
Пейдж не только делится с поклонниками в сети фото из своей кулинарной жизни, а и обнаженными снимками.
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Недавно Пейдж получила сертификат по кулинарному мастерству.
"600 часов и 10 нервных колапсов , и я получила свою степень по кулинарии", - пишет девушка под фото с дипломом.
Также Пейдж вязли участие в конкурсе, который проводил maxim.
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