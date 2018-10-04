Аппетитная красота: звезда американского "Мастер шефа" обнажила сексуальные прелести

Звезда американского шоу "Мастер Шеф" Пейдж Хименес приняла участие в откровенной фотосессии.

Сексуальный повар полностью обнажилась в черно-белой съемке.

Пейдж не только делится с поклонниками в сети фото из своей кулинарной жизни, а и обнаженными снимками.

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Недавно Пейдж получила сертификат по кулинарному мастерству.

"600 часов и 10 нервных колапсов , и я получила свою степень по кулинарии", - пишет девушка под фото с дипломом.

Также Пейдж вязли участие в конкурсе, который проводил maxim.

Посмотреть эту публикацию в Instagram how awkward r u? i'm this awkward Публикация от Paige Jimenez (@paigejimenez) 11 Июн 2018 в 3:04 PDT

44-летняя Кейт Мосс, которая снова стала самым высокооплачиваемым моделью сообщения Королевства, отправилась на отдых с молодым бойфрендом, Николаем фон Бисмарком.