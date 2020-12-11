Аппетитная Деми Роуз красовалась в сексуальном боди собственного бренда

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель Деми Роуз решила прорекламировать одежду собственного бренда на своей странице в Instagram.

На последних двух снимках модель представила черный боди и такого же цвета спортивный костюм. Но фаны пришли в восторг не столько от брендовых вещей, как от аппетитных форм Роуз. Поклонники заметили, что фигура звезды похожа на идеальные песочные часы.

На других фотографиях модель предстала в купальниках, продемонстрировав соблазнительные прелести.

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