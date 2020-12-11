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пятница, 11 декабря 2020 23:46

Аппетитная Деми Роуз красовалась в сексуальном боди собственного бренда
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Деми Роуз снова соблазняет фанатов
Фото: instagram.com/demirose
Деми Роуз снова соблазняет фанатов
Деми Роуз снова соблазняет фанатов
Деми Роуз снова соблазняет фанатов
Деми Роуз снова соблазняет фанатов

Британская модель Деми Роуз решила прорекламировать одежду собственного бренда на своей странице в Instagram.

На последних двух снимках модель представила черный боди и такого же цвета спортивный костюм. Но фаны пришли в восторг не столько от брендовых вещей, как от аппетитных форм Роуз. Поклонники заметили, что фигура звезды похожа на идеальные песочные часы.

На других фотографиях модель предстала в купальниках, продемонстрировав соблазнительные прелести.

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Самая красивая женщина мира 24-летняя Белла Хадид приняла участие в провокационной фотосессии. Американская топ-модель палестинского происхождения снялась для рекламной кампании бренда Marc Jacobs Heaven.

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