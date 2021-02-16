Аппетитная австралийка взбудоражила сеть голыми фото

Австралийская plus size модель 27-летняя Стефания Феррарио регулярно поражает фанов эротическими фото.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда позировала полностью обнажена. Пикантные места едва прикрыла полупрозрачной тканью. Образ дополнила объемной прической, ярким макияжем и длинными серьгами.

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"Натюрморт с зайцем", - подписала фото модель.

Австралийка Стефания Феррарио известна в мире активной позицией в Instagram-движении #DropThePlus. Оно призывает людей быть более терпимыми к телам всех форм и размеров, отбросить рамки и перестать называть пышных моделей размером "плюс".