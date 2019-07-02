Анна Седокова показала роскошную фигуру в бикини

Певица Анна Седокова порадовала поклонников фотографией в сексуальном купальнике.
Фото с отдыха экс- "виагра" опубликовала в Instagram.
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Седокова позировала сидя в ярком бикини. Волосы звезды были собраны в высокий хвост. На лице певицы минимум макияжа.
"Что это я все в одежде и в одежде? Срам какой", - подписала пост Седокова.
Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами.
"Напрасно комплексуешь. Фигура роскошная", "каждый раз фото все лучше и лучше", "идеальная женщина, моя мотивация и пример", "вы такая красивая и уверенная в себе", "действительно давно задницы не было, аж 4 дня прошло".
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала идеально упругие ягодицы в сети.
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