Анна Седокова показала роскошную фигуру в бикини

Анна Седокова поделилась откровенным снимком. Фото: @annasedokova

Певица Анна Седокова порадовала поклонников фотографией в сексуальном купальнике.

Фото с отдыха экс- "виагра" опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В кадре без трусов: Анна Седокова выпустила новый клип

Седокова позировала сидя в ярком бикини. Волосы звезды были собраны в высокий хвост. На лице певицы минимум макияжа.

"Что это я все в одежде и в одежде? Срам какой", - подписала пост Седокова.

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами.

"Напрасно комплексуешь. Фигура роскошная", "каждый раз фото все лучше и лучше", "идеальная женщина, моя мотивация и пример", "вы такая красивая и уверенная в себе", "действительно давно задницы не было, аж 4 дня прошло".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Июл 2019 в 2:17 PDT

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала идеально упругие ягодицы в сети.