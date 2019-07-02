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вторник, 02 июля 2019 13:58

Анна Седокова показала роскошную фигуру в бикини

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Анна Седокова показала роскошную фигуру в бикини
Анна Седокова поделилась откровенным снимком. Фото: @annasedokova

Певица Анна Седокова порадовала поклонников фотографией в сексуальном купальнике.

Фото с отдыха экс- "виагра" опубликовала в Instagram.

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Седокова позировала сидя в ярком бикини. Волосы звезды были собраны в высокий хвост. На лице певицы минимум макияжа.

"Что это я все в одежде и в одежде? Срам какой", - подписала пост Седокова.

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами.

"Напрасно комплексуешь. Фигура роскошная", "каждый раз фото все лучше и лучше", "идеальная женщина, моя мотивация и пример", "вы такая красивая и уверенная в себе", "действительно давно задницы не было, аж 4 дня прошло".

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала идеально упругие ягодицы в сети.

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