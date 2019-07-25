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четверг, 25 июля 2019 13:32

Анна Седокова похвасталась пышной грудью в серебристом бикини

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Украинская певица Анна Седокова показала подтянутую грудь в купальнике серебристого цвета.

Под кадром артистка напомнила, что она - многодетная мать.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", - написала Седокова в Instagram.

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Иногда построить прибыльную бизнес империю легче , чем собрать трёх детей на рынок ❤️😂

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Украинская актриса Лиза Василенко, сыгравшая Лолиту в молодежном сериале "Школа", взбудоражила Сеть откровенными снимками в белье.

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