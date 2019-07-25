Анна Седокова похвасталась пышной грудью в серебристом бикини

Украинская певица Анна Седокова показала подтянутую грудь в купальнике серебристого цвета.

Под кадром артистка напомнила, что она - многодетная мать.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", - написала Седокова в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки

Украинская актриса Лиза Василенко, сыгравшая Лолиту в молодежном сериале "Школа", взбудоражила Сеть откровенными снимками в белье.