Анна Седокова едва удержала огромную грудь в крошечном бикини

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила фанатов сексуальными фото.
На них звезда в очередной раз продемонстрировала свои прелести. Она позирует в фиолетовом купальнике, верх которого едва удерживает ее пышную грудь.
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"Дома все спокойно", - подписала "горячие" кадры артистка в Instagram-stories.
Недавно Анна Седокова выпустила новый провокационный клип на песню "Я мать", где примерила ряд откровенных образов. Певица появилась в кадре без нижнего белья и выполняла зажигательные движения.
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