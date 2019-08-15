Анна Седокова едва удержала огромную грудь в крошечном бикини

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила фанатов сексуальными фото.

На них звезда в очередной раз продемонстрировала свои прелести. Она позирует в фиолетовом купальнике, верх которого едва удерживает ее пышную грудь.

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"Дома все спокойно", - подписала "горячие" кадры артистка в Instagram-stories.

Автор: instagram.com/stories/annasedokova Украинская певица Анна Седокова в очередной раз продемонстрировала свои прелести

Недавно Анна Седокова выпустила новый провокационный клип на песню "Я мать", где примерила ряд откровенных образов. Певица появилась в кадре без нижнего белья и выполняла зажигательные движения.