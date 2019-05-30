Ани Лорак "засветила" грудь в откровенном боди

Украинская певица Ани Лорак, которая сбежала в Россию, появилась в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.

Снимок артистка опубликовала в Instagram. Ани Лорак позирует в сером боди с глубоким декольте со шнуровкой. Также поп-звезда надела коричневые капри и босоножки в тон верха. Дополнила образ массивными серьгами-кольцами и очками.

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Автор: nstagram.com/anilorak Украинская певица Ани Лорак появилась в кадре в очень смелом образе

"Твое внимание бесценно ... Моя любовь - безгранично", - написала Лорак в посте.

"Соскам передавай привет", "Очень стильная и сексуальная", "Жара ушла", "Роскошная женщина, но образ ужасный", - пишут в комментариях.

Недавно Ани Лорак выгодно подчеркнула роскошную фигуру, выбрав пикантное платье. На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница позирует в латексном обтягивающем платье, облегающее грудь, подтянутые бедра и живот.