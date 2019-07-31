Ани Лорак дразнит сеть снимком поцелуев с молодым парнем

Фото: Instagram

Молодой бойфренд певицы Ани Лорак опубликовал в Instagram их совместное интимное фото. На снимке саундпродюсер 26-летний Егор Глеб целует артистку. Аккаунт мужчины закрыт, но фото попало к представителям СМИ.

На снимке пара стоит в полутемной комнате. Лиц не видно, однако пользователи отмечают, что на странице певицы есть фото с этой же студией звукозаписи. Также Лорак позирует в такой же одежде.

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Свою фотографию Глеб подписал буквами "КК". Это указывает на настоящее имя певицы - Каролина Куек.

Автор: Instagram 40-летняя Ани Лорак встречается с саундпродюсером российского лейбла Black Star Егором Глебом, 26 лет

Ранее Лорак уже публиковала фотографию с новым парнем, но отношения не комментировала.

Ани Лорак несколько месяцев назад развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, который был обвинен в супружеской измене. У них есть дочь 8-летняя София. У Егора Глеба также есть ребенок. Сына Даниэля ему родила певица Tayanna. "Мой бывший муж, который является отцом моего сына, сейчас наплывами появляется в жизни Даниэля. Приходит, поиграет со словами: "Боже, это мой сын, я его обожаю, это мой Вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает. Потом снова приходит через полгода", - рассказала Tayanna.