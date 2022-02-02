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среда, 02 февраля 2022 11:52

"Ангел" Victoria's Secret соблазнительно выпятила ягодицы на черно-белых снимках
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Бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро посветила упругими прелестями на страницах черно-белого глянца Keen Magazine.

Предстала в секси-образах перед камерой сингапурского дуэта фэшн-фотографов Калеба и Глэдис. Пикантными кадрами поделилась в Instagram.

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На обложке издания модель соблазнительно позировала в купальнике, выпятив ягодицы. Также для Рибейро подготовили образ, состоящий из откровенного топа.

Бразильская супермодель Лаис Рибейро предстала в секси-нарядах
Фото: дуэт фэшн-фотографов Калеб и Глэдис для издания Keen Magazine
Бразильская супермодель Лаис Рибейро предстала в секси-нарядах
Бразильская супермодель Лаис Рибейро предстала в секси-нарядах
Бразильская супермодель Лаис Рибейро предстала в секси-нарядах
Бразильская супермодель Лаис Рибейро предстала в секси-нарядах

Рибейро опубликовала соблазнительные фото. Снялась в фотосессии для бренда аксессуаров и бижутерии Lili Claspe. Модель позировала в черных трусиках и с кожаными ремнями на обнаженной груди.

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Дата
02
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