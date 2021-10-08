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воскресенье, 10 октября 2021 01:45

"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
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Португальская модель 30-летняя Сара Сампайо, которая ранее была "ангелом" Victoria's Secret, показала эпатажный образ.

Португальская модель Сара Сампайо поразила "голым" нарядом
Фото: instagram.com/sarasampaio
Португальская модель Сара Сампайо поразила "голым" нарядом
Португальская модель Сара Сампайо поразила "голым" нарядом
Португальская модель Сара Сампайо поразила "голым" нарядом
Португальская модель Сара Сампайо поразила "голым" нарядом

Звезда надела желтое прозрачное мини-платье, под которое подобрала нижнее белье в тон. Поделилась пикантными снимками в Instagram.

Яркий образ дополнил удлиненный блейзером желтого цвета. Также обула босоножки на каблуках. Волосы собрала в пучок и сделала вечерний макияж.

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"Мем, не могли бы вы одеться?", - подписала Сампайо снимки.

Португальская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо опубликовала откровенные архивные фото. Знаменитость соблазнительно позировала на кровати, прикрывая обнаженное тело простыней.

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