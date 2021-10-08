"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде

Португальская модель 30-летняя Сара Сампайо, которая ранее была "ангелом" Victoria's Secret, показала эпатажный образ.

Фото: instagram.com/sarasampaio

Звезда надела желтое прозрачное мини-платье, под которое подобрала нижнее белье в тон. Поделилась пикантными снимками в Instagram.

Яркий образ дополнил удлиненный блейзером желтого цвета. Также обула босоножки на каблуках. Волосы собрала в пучок и сделала вечерний макияж.

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"Мем, не могли бы вы одеться?", - подписала Сампайо снимки.

Португальская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо опубликовала откровенные архивные фото. Знаменитость соблазнительно позировала на кровати, прикрывая обнаженное тело простыней.