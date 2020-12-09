"Ангел" Victoria's Secret подчеркнула фигуру кружевным нижним бельем

Бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 30-летняя Лаис Рибейро поделилась с подписчиками пикантным снимком.
Звезда одета в красный комплект кружевного нижнего белья, который удачно подчеркивает пышный бюст и стройную фигуру женщины. Волосы замотала в полотенце. Рибейро наслаждается утренним напитком. Фотографии опубликовала в Instagram.
В комментариях под постом поклонники написали множество комплиментов модели:
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"Королева", "Тело шикарное", "Невероятная", "Очень горячо".
Модель и "ангел" Victoria's Secret 30-летняя Лаис Рибейро опубликовала соблазнительные фотографии в Instagram. На серии снимков сексуальная модель позирует в одних белых трусиках, прикрывая обнаженную грудь кружевной полупрозрачной тканью
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