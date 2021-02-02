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вторник, 02 февраля 2021 23:46

Анджелина Джоли позировала в новой фотосессии и призналась, чем живет сейчас
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Анджелина Джоли снялась в новой фотосессии в стильных лугах
Фото: Vogue
Анджелина Джоли снялась в новой фотосессии в стильных лугах
Анджелина Джоли снялась в новой фотосессии в стильных лугах
Анджелина Джоли снялась в новой фотосессии в стильных лугах

Актриса 45-летняя Анджелина Джоли приняла участие в новой фотосессии для обложки номера британского Vogue в марте.

Она не делала фотосессий в течение длительного периода, пишет "Новое Время".

На фото для первой обложки она выбрала пальто и юбку от Max Mara, топ на бретелях от лос-анджелесского бренда Sablyn и классические лодочки от Ralph Lauren. На второй обложке звезда фотографировалась в total black образе - гольфе от Burberry, брюках Max Mara и балетках от Chanel. Фотосессию провели в особняке актрисы в Лос-Анджелесе. Руководил процессом британский фотограф Крейг МакДин. Джоли также появилась в тренчи от Dior и винтажном наряде от Brunello Cucinelli.

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Также она дала интервью для журнала, в котором рассказала о жизни после развода с Брэдом Питтом. Разговаривал с актрисой главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфул. По словам Анджелины Джоли, сейчас она сосредоточена на исцелении своей семьи. При этом, она не уверена в том, что счастлива сейчас.

"Не знаю. Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточена на исцелении нашей семьи. Она медленно восстанавливается, как тает лед. И кровь возвращается в мое тело. Я чувствую, что прошла через многое. И я стараюсь вселить в себя надежду. Я думаю, это то, что нам всем необходимо во время пандемии ", - говорит звезда.

Она также утверждает, что с нетерпением ждет своего 50-летия.

"Я с нетерпением жду своего пятидесятилетия - я чувствую, что буду более уверенной в себе в свои пятьдесят. Хотя на днях мы были на батуте, и дети сказали: "Нет, мама, не делай этого. Ты что-нибудь сломаешь ". И я подумала: "Боже, разве это не смешно?". Были дни, когда я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я могу что-то сломать ", - говорит Джоли.

Также она рассказала о доме, в котором была фотосессия. Его купила в 2017 году. Искала особняк, который расположен недалеко от дома ее экс-супруга Брэда Питта, чтобы он мог чаще видеться с детьми:

"Я хотела, чтобы он был рядом с домом их отца, который находится всего в пяти минутах ходьбы. Больше всего мне нравится то, что здесь нет развлекательной комнаты, но есть много троп и мест, где можно прогуляться и подумать. Мне очень повезло, что у меня есть такая возможность ", - сообщила киноактриса.

Американская актриса 45-летняя Анджелина Джоли выставила на аукцион картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он написал полотно во время Второй мировой войны и подарил президенту США Франклину Рузвельту.

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