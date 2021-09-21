Анджелина Джоли, Джей Ло и Камалия: звезды, которые стали родителями двойняшек

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Американская plus size модель 34-летняя Эшли Грэм беременна двойней. Об этом узнала на УЗИ.

Gazeta.ua собрала подборку других звезд, которые стали родителями двойняшек.

В 2004-м голливудская актриса Джулия Робертс родила близнецов после искусственного оплодотворения - девочку Хэзел Патришу и мальчика Финеаса Уолтера.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Марсия Кросс родила близнецов Иден и Саванну в 2007 году. Последние месяцы беременности звезда провела в постели из-за перепадов давления и сильного токсикоза.

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В феврале 2008 года актриса и певица Дженнифер Лопес родила близнецов Макса и Эмми от Марка Энтони. Сейчас их воспитанием занимается в основном мать, ведь звездные супруги развелись. Дженнифер берет детей на гастроли и в отпуск.

Родителями близнецов стали Анджелина Джоли и Брэд Питт. В июле 2008-го у пары родились Нокс Леон и Вивьен Марчелина.

Пуэрториканский певец Рики Мартин в августе 2008 года стал отцом мальчиков Валентино и Матео. Суррогатная мать выносила и родила артисту близнецов.

Украинская певица Камалия в сентябре 2013-го родила девочек-близнецов - Мирабеллу и Арабеллу. Женщина много лет пыталась забеременеть.

Американская модель 24-летняя Кайли Дженнер ждет второго ребенка, отцом которого является рэпер 30-летний Трэвис Скотт. Пара разорвала отношения два года назад. Но Западные издания утверждают, что они восстановили роман. У Дженнер и Скотта есть общая дочь 3-летняя Сторми.