Анастасия Заворотнюк исчезла из медицинского учреждения, в котором проходила лечение

Заворотнюк видели на групповых занятиях в бассейне, но уже несколько дней она их не посещает. Фото: golos.ua

Актриса Анастасия Заворотнюк, проходившая реабилитацию и лечение в одной из столичных клиник, исчезла.

Актрису уже несколько дней не видят в больнице, а официальные аккаунты родных молчат, пишет РБК-Украина.

Сотрудницы клиники на Рублевке, где Заворотнюк проходила реабилитацию, уже несколько дней не видели артистки. Ранее ее регулярно возили на процедуры и медперсонал ее видел.

"Палата моей пациентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь ее нет. Либо ей стало хуже и она прикована к постели, либо ее перевезли", - сообщил источник в больнице.

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Заворотнюк видели на групповых занятиях в бассейне, но уже несколько дней она их не посещает. В аккаунтах родных Заворотнюк последняя запись датирована 31 декабря.

Актриса Анастасия Заворотнюк встретила день рождения дочери в клинике. Праздник перенесли в палату из-за плохого самочувствия артистки, сообщает Telegram канал Mash.