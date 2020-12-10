Анастасия Приходько считает себя плохой мамой

Анастасия Приходько с дочкой Наной и сыном Гордеем. ФОТО: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько решила поделиться наболевшим со своими подписчиков в Instagram.

Исполнительница назвала себя плохой мамой, ведь не хочет по вечерам делать уроки со своей дочерью-пятиклассницой.

"Да, я плохая мама. Я не хочу по вечерам делать с дочкой уроки. Другого времени у нас нет. Современная жизнь такая, что почти каждый ребенок после уроков куда-то идет - на секции, кружки, дополнительные занятия, в профильные школы. С учетом нагрузки родителей, городского трафика большинство собираются дома вечером. Мы, как правило, не ранее 20.00. Уставшие, с желанием элементарно пообщаться, поужинать, подготовиться к завтрашнему дню. И даже грех который, посмотреть кино или почитать книгу. Но нет, нужно делать домашнее задание. Иначе завтра снова в дневнике будет красоваться "не готова к уроку", а я буду страдать от комплекса материнской вины ", - написала Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Как мы жили без тебя?" - жена Владимира Жогло написала трогательное письмо сыну

Также певица призналась, что у дочки Наны непростой характер и она не хочет самостоятельно делать уроки.

"А я не могу стоять над ее головой и лаять, как сельская собака на машины, которые проезжают. Потому что я много работаю. Потому что я устаю. Потому что я не помню математику за 5 класс. Потому что мне надо сварить гречку на утро и поджарить сырники. Потому что вечером бывают дела, встречи и мероприятия. Потому что я просто хочу отдыхать вечером ", - добавила певица.

В заметке Приходько отметила, что с детьми гораздо важнее говорить, обеспечивать всем необходимым и быть друзьями. Насчет домашнего задания, то его следует отменить, как это сделали во многих европейских странах.

Певица Анастасия Приходько воспитывает двоих детей - 10-летнюю Нану и Гордея, 5 лет. Женщина воспитывает детей без наказаний.