Анастасия Приходько обнажила грудь ради эротических фото

Исполнительница 34-летняя Анастасия Приходько снялась в провокационной фотосессии. Она показалась в эффектном образе.

Звезда выбрала молочный костюм для фотосета. Дерзости наряду придало то, что Приходько решила позировать без бюстгальтера. Поделилась фотографиями с певицей фотограф Татьяна Бундзило в Instagram.

На одной из фотографий женщина надела пиджак только на одно плечо. На других – пикантно прикрывала голую грудь.

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Фото: instagram.com/tanyabu_photo

Певица Анастасия Приходько похудела на 20 килограммов после родов. Секретом стройности называет грудное вскармливание малыша.