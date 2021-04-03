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суббота, 03 апреля 2021 16:11

Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью

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Сегодня, 3 апреля, актриса Анастасия Заворотнюк празднует 50-летний юбилей.

Ее дочь Анна опубликовала в Instagram-сторис совместное фото, на котором они с Анастасией едут в авто.

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"С днем ​​рождения, моя любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет", - написала Анна.

Автор: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk
  Анастасія Завортнюк святкує 50-річний ювілей. Донька зворушливо привітала акторку з ювілеєм і показала фото з нею
Анастасія Завортнюк святкує 50-річний ювілей. Донька зворушливо привітала акторку з ювілеєм і показала фото з нею

Осенью 2019-го Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Она проходила длительный курс лечения и реабилитации. Прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Родственники никак не комментируют сейчас состояние артистки и оберегают ее от папарацци.

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