Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью

Сегодня, 3 апреля, актриса Анастасия Заворотнюк празднует 50-летний юбилей.
Ее дочь Анна опубликовала в Instagram-сторис совместное фото, на котором они с Анастасией едут в авто.
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"С днем рождения, моя любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет", - написала Анна.
Осенью 2019-го Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Она проходила длительный курс лечения и реабилитации. Прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Родственники никак не комментируют сейчас состояние артистки и оберегают ее от папарацци.
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