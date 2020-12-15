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вторник, 15 декабря 2020 23:46

Американская реперка поразила результатом похудения
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Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив
Фото: instagram.com/lizzobeeating
Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив
Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив
Хип-хоп исполнительница Lizzo пропагандирует бодипозитив

Пышнотелая хип-хоп исполнительница 32-летняя Lizzo ошеломила результатом похудения.

В течение 10 дней американская реперка проводила детоксикацию организма. За этот период звезда сбросила несколько лишних килограммов и похвасталась первым результатом в своих Instagram-stories. Знаменитость сравнила себя в топе и лосинах в начале прохождения курса и сейчас.

Вообще, Lizzo пропагандирует бодипозитив, поэтому подчеркнула, что не собиралась худеть, а стремилась только улучшить состояние своего организма и очистить его. Для этого реперка пьет много зеленых полосе, протеиновые коктейли, витамины, а также ест орехи, яблоки и огурцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор

Невеста футболиста 35-летнего Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессией. На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках.

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