Американская реперка поразила результатом похудения

Фото: instagram.com/lizzobeeating

Пышнотелая хип-хоп исполнительница 32-летняя Lizzo ошеломила результатом похудения.

В течение 10 дней американская реперка проводила детоксикацию организма. За этот период звезда сбросила несколько лишних килограммов и похвасталась первым результатом в своих Instagram-stories. Знаменитость сравнила себя в топе и лосинах в начале прохождения курса и сейчас.

Вообще, Lizzo пропагандирует бодипозитив, поэтому подчеркнула, что не собиралась худеть, а стремилась только улучшить состояние своего организма и очистить его. Для этого реперка пьет много зеленых полосе, протеиновые коктейли, витамины, а также ест орехи, яблоки и огурцы.

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Невеста футболиста 35-летнего Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес захватила сеть новогодней фотосессией. На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в красном кружевном боди и коричневых домашних тапочках.