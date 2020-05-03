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воскресенье, 03 мая 2020 17:39

Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу"

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Американская актриса и модель Эмили Ратаковски устроила свадьбу своему псу Коломбо.

Любимца по кличке Коломбо женили с очаровательной соседкой Хеппи породы корги. Владельцами "невесты" есть близкие друзья Эмили и ее мужа Себастьяна - писатель и актер Джош Островский и его возлюбленная Кейтлин Кинг. Джош посвящен в духовный сан и ранее уже проводил несколько свадебных церемоний для людей.

"Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не женить наших детей - ведь они так любят друг друга. Приветствую вас, Коломбо и хэппи", - написала Эмили.

Автор: instagram.com/emrata
  Празднование устроила в собственном имении
Празднование устроила в собственном имении

В гостиной на столах в имении Ратаковски стояли вазы с цветами и бутылки с именным игристым.

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Автор: instagram.com/emrata
  Празднование устроила в собственном имении
Празднование устроила в собственном имении

В комментариях приветствовали собак.

"Милейшее свадьбы", "Это очень мило", "Какие красивые невесты", "Поздравление детям", "Невероятно", - писали пользователи.

Харизматичный корги Эрико заполонил Instagram. Его хозяйка из Японии выбирает интересные локации и атрибуты. В частности, мини-версии Эрико, которые плывут за ним.

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