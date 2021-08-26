Alyosha выгнулась в сексуальной позе на скале: яркое фото

Певица 35-летняя Alyosha поделилась яркими снимками на фоне моря.

На первом фото женщина позирует, сидя на скале. Одетая в оранжевое платье на бретельках и с открытой спиной. Образ певицы дополняли жемчужное украшение на волосах, серьги-подвески, а также браслет. Получилось смело и откровенно.

Автор: instagram.com/alyoshasinger Alyosha примерила смелый и нежный образ для фото

"У женщины в гардеробе обязательно должно быть платье! Не та, в котором можно забрать детей из садика, и не та, что подойдет под кроссовки, а - особенное. Такое, в котором можно бежать навстречу любимому. Такое, в которой чувствуешь себя особенной и вся Вселенная это чувствует", - подписала певица фото.

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На другой фотографии Alyosha примерила нежный образ. Позировала в атласном белом платье, с объемными прозрачными рукавами и интересным кроем лифа.

Автор: instagram.com/alyoshasinger Alyosha примерила смелый и нежный образ для фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками серией новых кадров. Яркие фото, на которых она позирует в длинном роскошном платье необычного покроя, звезда опубликовала в Instagram. Наряд имеет откровенное декольте и пышный низ. Волосы знаменитость собрала в пучок, а образ дополнила необычным украшением на шее - аксессуаром в виде серебристой ящерицы.