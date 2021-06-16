Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona продолжает пополнять коллекцию откровенных пародий на знаменитостей. На этот раз артистка спародировала американского рэпера Lil Nas X.

На фотографии, опубликованной в Instagram, женщина появилась только в нюдовых трусах. На ее теле - прицепленная зелень. Также звезда надела парик красного цвета.

В посте под фото рэпер выразила мнение по поводу женского абьюза.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда оскорбляют "сильный пол" - я слышу шум. Когда речь идет о домашнем насилии, в голову сразу приходят образы мужа-деспота и женщины-жертвы. Но мало кто смотрит на эту ситуацию под обратным углом. Вы, скорее всего, или не слышали, или слышали очень редко о женском абьюзе. Конечно, ведь признаться мужчине в том, что его обижает девушка - такое фаталити. Все мужество просто собирается в тряпку и прямо в мусорное ведро ", - отметила она.

Alyona Alyona заметила, что женский абьюз чаще всего "проявляется в нравственной сфере".

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"Словесные унижения, подколки, прямые оскорбления. "Слышь ты, болван, почему не убрал за собой в туалете" или "Мне стыдно сидеть с тобой в гостях за столом, потому что у тебя рваные пальцы от работы". И таких примеров миллион, не говоря уже о половых унижения. Психологическое здоровье не восстанавливается так же, как физическое. Работая в социальной службе, я часто сталкивалась с таким. Но хуже для меня был абьюз за счет ребенка: манипуляции, подавление значимости отцовства перед материнством, высмеивание по сарафанному радио и другое. И этот закоренелый стереотип, что "мужчина все должен". Не должен. Есть закон и его надо соблюдать. В остальном же - стоит не следовать устоявшимся стереотипам и уважать людей одинаково", - добавила она.

Украинская рэп-певица Alyona Alyona появилась в нижнем белье. Рэпер продолжает делать пародии на откровенные фото американских звезд, для того чтобы привлечь внимание к важным проблемам общества.