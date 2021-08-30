Alyona Alyona рассекретила имя парня, позируя полуобнаженной

Украинскиая рэп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала новые полуобнаженные фото.

Звезда появилась в образе древнегреческой богини, окутанная в атласную золотистую ткань. Образ певица дополнила большой бутафорской короной с единорогами. Соответствующие фото опубликованы в Instagram звезды.

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Сообщение она посвятила финансам и искусству экономить рассекретив при этом имя своего парня.

"Я еще не собрала на собственное авто и пользуюсь в основном услугами такси. Из 100% заработка себе оставляю только 20%, остальные идут в творческую инвестицию: на съемку клипов, зарплату команды, оплату услуг и т.д. Еще 13% отдаю на благотворительность", - пишет рэп-исполнительница.

Больше всего певица тратит на жилье, проезд и питание.

"Подводя все транзакции, в месяц я трачу примерно $1-1,5 тысяч. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом - докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", - написала артистка.





Недавно рэп-исполнительница Alyona Alyona пополнила коллекцию откровенных пародий на знаменитостей. Артистка спародирована американского рэпера Lil Nas X. На фотографии она появилась только в нюдових трусах. На ее теле - прицепленная зелень. Также звезда надела парик красного цвета.