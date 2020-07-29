Аlyona Аlyona ошеломила фанатов новостью

Аlyona Аlyona будет танцевать для телешоу. Фото: ТСН

Украинская реперша Аlyona Аlyona примет участие в шоу "Танцы со звездами". Вызов приняла от ведущего Дмитрия Танковича, который тоже стал участником проекта.

"Это новый опыт для меня. Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею стержень, мне есть, что рассказать зрителям", - рассказала исполнительница в студии "Завтрака с 1+1".

По ее словам, богатого танцевального опыта не имеет, но хочет попробовать себя в новом.

"В школе в 5-м классе я ходила на танцевальный кружок и изучала вальс. Это все, что я умею по танцам. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно".

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Также артистка сообщила, что на следующий день после празднования собственного 29-летия решила начать следить за фигурой и поставила цель - сбросить 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

"На этой неделе я стабильно держу вес, ведь задача не только сбрасывать, но и закреплять результат. Килограммы гуляют, а сейчас я вздохнула с облегчением, что за последние дни не набрала лишнего и можно двигаться дальше. Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники".

Кроме того, артистка разместила на своих официальных страницах в соцсетях смешное видео, в котором сообщила всем подписчикам, что приняла челлендж. Рэп-исполнительница бросила вызов Позитиву.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками подробностями того, как работает над собой.