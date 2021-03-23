Алина Гросу неожиданно изменила образ

Певица Алина Гросу показала новый имидж - она стала брюнеткой.
Звезда позировала с короткой стрижкой, а дополнила смелый образ красной помадой и выразительным макияжем глаз. Результатами смелого перевоплощения исполнительница поделилась в Instagram.
Оделась знаменитость в кожаную юбку с поясом, полупрозрачную блузку с длинным рукавом и черный кружевной бюстгальтер.
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"Захотелось добавить немного Франции в стиль... Как вам такой образ?" - поинтересовалась звезда.
Не все поклонники оценили новый цвет волос. Блондинкой она выглядела эффектнее.
Ранее Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии. На фото она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Образ Гросу дополнила белыми туфлями.
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