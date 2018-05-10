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четверг, 10 мая 2018 22:30

Алессандра Амбросио показала сексуальное тело в рекламе бикини
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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио

Модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в рекламе купальников и нижнего белья.

Красавица позировала в новой коллекции от LASCANA, демонстрируя идеальное тело.

Ранее стало известно, что Алессандра расторгла 10 -летнюю помолвку с Джейми Мазуром, от которым воспитывает двоих детей.

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Алессандра Амбросио, которая в ноябре прошлого года заявила, что перестает сотрудничать с брендом нижнего белья, для марки выходила на подиум в бриллиантовом бюстгальтере Victoria's Secret.

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