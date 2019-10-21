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понедельник, 21 октября 2019 22:46

Алек Болдуин снял штаны в вечерней программе

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Автор: NBC
  Алек Болдуин похвастался сброшенными килограммами
Алек Болдуин похвастался сброшенными килограммами

Американский актер 61-летний Алек Болдуин снял штаны во время съемок вечернего шоу Джимми Фэллона. Таким образом знаменитость хотел продемонстрировать, насколько он похудел.

"Вы хотите увидеть, как я похудел? Готовые? На мне больше не держатся мои штаны", - сказал Болдуин и остался стоять в одних трусах.

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Ведущий подбежал к актеру, чтобы прикрыть его своим карточками с текстом. Однако их не хватило, чтобы полностью закрыть знаменитость. Выпуск транслировали в воскресенье на канале NBC.

Автор: NBC
  Алек Болдуин похвастался сброшенными килограммами
Алек Болдуин похвастался сброшенными килограммами

Во время разговора с ведущим Алек Болдуин признался, что больше не хочет пародировать Дональда Трампа. Президента США актер сыграл в нескольких скетчах в Saturday Night Live. Последний сюжет касался процесса импичмента Трампа из-за скандала, связаного с украинским президентом.

Недавно племянница Алека Болдуина, модель Хейли сыграла свадьбу с певцом Джастином Бибером. Церемонию организовали в Южной Каролине. Цена организации праздника составила более $1,3 млн (около 32,3 млн грн).

Daily Mail
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