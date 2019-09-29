Алан Бадоев заворожил зрителей шепотом на Парижской неделе моды

Режиссер Алан Бадоев

На этой неделе бренд LITKOVSKAYA представил коллекцию весна-лето 2020 на Парижской неделе моды. Постановку шоу разработал режиссер Алан Бадоев. Это третья совместная работа Алана и Лилии. До этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 "Laura" и SS19 "BlueRose".

Гости шоу стали зрителями перформанса, раскрывающего тему коллекции – размышления о бесконечной цикличности жизни и ежеминутном перерождении, обновлении, обнулении в каждом моменте, о новых началах каждого из нас. Воплотить замысел помогла актриса Мария Стопник – она начинала показ, выходя из воды. Женщина читала стихи современных украинских поэтов, пока первые модели выходили на подиум.

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"Ванная, актриса, вода – это некое рождение. Мы начинаем рождением – в постановке, и заканчиваем рождением – но уже в музыке. Это бесконечный процесс жизни, в каждом моменте которого мы обновляемся. Я бесконечно рада тому, что Алан стал частью этой истории и помог рассказать ее так, как не умеет никто другой", - рассказала Лилия Литковская.

Актриса Мария Стопник

"Спектакль тактильного шёпота - такую задачу мы поставили для себя с Лилей Литковской и её командой. Для этого мы привезли в Париж украинскую актрису Марию Стопник, которая читала стихи Сергея Жадана и Юрия Издрыка в манере ASMR. Мне понравился новый опыт и было очень интересно наблюдать за гостями, которые погружались в транс шёпота", - прокомментировал Бадоев.

В прошлом месяце Алан Бадоев представил видеоработу, которую сняли для молодой китайской звезды Azora Сhin. Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше $2 млн.