Актриса Зои Кравиц показала грудь в честь импичмента Трампа

Фото: Instagram

Голливудская актриса 31-летняя Зои Кравиц опубликовала откровенное фото на странице в Instagram. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" позировала обнаженной с персиком во рту.

"Съешь это, 45", - подписала снимок Кравиц. Так актриса обратилась к 45-му президенту США Дональду Трампу после новостей о его импичменте.

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На фото Зои прикрыла гудь руками, продемонстрировав татуировки, которых больше десятка на руках. Образ дополнил легкий нюдовий макияж и распущенные волосы.

В этом году Кравиц была занята съемками сериала канала Hulu "High Fidelity" ( "Высокая верность"), что является адаптацией романа Ника Хорнби. В 2000 году мать Зои Лиза Боне снялась в фильме по мотивам этого же произведения.

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