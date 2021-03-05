Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды в сети

Звездные красавицы регулярно снимаются в смелых образах. Пикантными кадрами делятся с подписчиками в Instagram.

Американская актриса Лили Рейнхарт позировала в эротическом наряде перед камерой украинского фотографа Александры Самсоновой. Звезда сериала "Ривердейл" выбрала для фотосессии черное боди, чулки и туфли на каблуках. Американская модель Джала Сью и словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова поразили фанатов обнаженными телами. Сью едва прикрыла пышную грудь руками, а Яворчекова соблазнительно изгибалась на столе.

Британская модель Деми Роуз позировала в голубом комплекте нижнего белья на кровати. Австралийская модель Анна Дуркин украсила обложку Playboy обнаженными прелестями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая молодая из сестер Кардашьян похвасталась идеальным прессом

Gazeta.ua собрала самые пикантные фото, которыми звезды делились на этой неделе.

Знаменитые женщины часто пополняют сеть эротическими снимками. Их фото в Instagram набирают тысячи лайков и еще больше комментариев от пораженных поклонников.

Британская супер-модель Наоми Кэмпбелл поделилась кадрами с соблазнительной фотосессии, на которой позировала топлесс. Американская серфингистка Джала Сью тоже решила предстать без бюстгальтера. Еще и сексуально спустила джинсы, щеголяя аппетитными ягодицами. Израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главную героиню в фильме "Чудо-женщина", поразила пикантной фотографией.