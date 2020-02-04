Актриса Шеннен Доэрти сделала откровенное признание о смертельной болезни

Шеннен призналась журналистам, что сейчас ее рак на четвертой, терминальной стадии, когда помочь уже практически невозможно. Фото: 24smi.org

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти, призналась журналистам о своей смертельной болезни.

Врачи обнаружили у нее рак груди на последней, четвертой стадии, сообщили американские СМИ.

Еще в марте 2015 года у Доэрти диагностировали рак молочной железы, с которым она боролась в течение нескольких лет.

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Уже в 2017 году врачи заявили, что у актрисы ремиссия и переживать ей больше не стоит. Но в конце 2019 года болезнь вернулась и актриса сначала не хотела в этом признаваться.

Со временем Шеннен призналась журналистам, что сейчас ее рак на четвертой, терминальной стадии, когда помочь уже практически невозможно.

Муж больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна появились в храме поселка Крекшино, где они проживают. На утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы.