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четверг, 10 мая 2018 18:10

Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
10

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Фото: Andrea Raffin

Мексиканская актриса Патрисия Контрерас случайно окнфузилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Патрисия надела платье с глубоким декольте на презентацию картины "Все знают". Декольте подвело актрису и выставило на показ ее прелести.

Кинофестиваль открылся фильмом иранского режиссера Асгар Фархади - психологическим триллером "Все знают" (Todos lo saben), главные роли в котором исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

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На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Судного дня" (Yomeddine) А. Б. Шоки, участвующий в основном конкурсе киносмотра.

На красной дорожке также появились гости в откровенных нарядах: диджей Шантель Джеффрис скопировала стиль Ким Кардашьян, придя в прозрачном костюме, а молодая певица Талия Шторм, одевшись в "голую" платье. Певица Shy'm, как и некоторые другие гости, предпочла прозрачное декольте.

kikapress.com
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